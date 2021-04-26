Российскую нефть посчитали незаменимой

Заместить российскую нефть на мировом рынке без взрыва на рынке энергоносителей невозможно. К такому заключению пришел вице-президент и совладелец «Лукойла», зампред комитета по климату РСПП Леонид Федун, его слова приводит РИА Новости.

«Россия обеспечивает практически 10 процентов мирового производства нефти, и заместить эту нефть невозможно без взрыва на рынке энергоносителей», — сказал он. По мнению Федуна, маловероятно, что западные страны введут ограничения по торговле российской нефтью.

Одновременно он упомянул секторальные санкции, которые отразились на арктических проектах. «В мире нет спроса на дорогую нефть, и в ближайшие десятилетия он не появится. Естественно, эти санкции оказывают какое-то влияние, но Россия к ним в достаточной степени адаптируется», — спрогнозировал Федун.

Ранее Федун назвал главную в мире сделку по нефти — ОПЕК+ — потенциально вечной, предположив, что она может быть продлена на неопределенно долгий срок. «Стоит признать, что сделка ОПЕК+ на длительную историческую перспективу. В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», — отметил бизнесмен.

Поиск альтернативы традиционным источникам энергии стал особенно актуален в последнее десятилетие на фоне изменений климата. В качестве замены нефти и газу рассматривают водород.

Согласно проекту Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, Россия запланировала к 2050-му зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. В перспективе страна хочет поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 миллиона тонн экологически чистых видов водорода.