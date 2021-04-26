Главную сделку по нефти назвали вечной

Вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун в интервью РБК назвал главную в мире сделку по нефти — ОПЕК+ — потенциально вечной, предположив, что она может быть продлена на неопределенно долгий срок.

«Стоит признать, что сделка ОПЕК+ на длительную историческую перспективу. В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», — отметил бизнесмен.

По его мнению, в настоящий момент в вопросе регулирования рынка энергоресурсов в мире не существует полноценной альтернативы организациям вроде ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и заключаемым ими соглашениям.

Сделка ОПЕК+ предполагает одновременное сокращение добычи нефти участниками, которым выделяются персональные квоты. Это делается с расчетом на рост цен в условиях ограниченного предложения.

Впервые сделка ОПЕК+, в которой участвуют члены ОПЕК, а также сторонние партнеры, включая Россию, была заключена в конце 2017 года. В дальнейшем она неоднократно продлевалась, а условия и объемы сокращения добычи пересматривались.

В марте прошлого года основные участники не смогли договориться об очередном продлении, в результате чего соглашение распалось, а мировые цены на нефть резко снизились. Спустя месяц стороны смогли прийти к новым договоренностям.