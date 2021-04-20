Доля нефтегазовых доходов бюджета установила рекорд

Значение нефтегазовых доходов в российском бюджете оказалось рекордно низким за всю историю наблюдений — с 2011 года. По подсчетам экспертов Высшей школы экономики, которые ссылаются на данные Минфина, доля составила 30 процентов. Предыдущий минимум, 34 процента, был достигнут в первом квартале 2016 года, пишут «Известия».

В общей сложности в январе-марте федеральный бюджет получил 5,3 триллиона рублей, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Из них энергоресурсы принесли 1,6 триллиона — на 10 процентов меньше, чем год назад.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 25 процентов, до 3,7 триллиона рублей. Сильнее всего рост заметен у налога на добавленную стоимость. Он принес в бюджет 2,2 триллиона, что на 27 процентов больше, чем годом ранее. Как отметили эксперты, такая динамика связана с резким падением курса рубля, а также увеличением импорта товаров.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?

Прочие доходы федерального бюджета выросли в полтора раза, почти до 800 миллиардов рублей. Такой рост обусловлен поступлениями 200 миллиардов рублей от Центробанка за счет продажи акций Сбербанка.

Расходы бюджета возросли на десять процентов, до 5,1 триллиона рублей. Особенностью нынешнего года стало резкое увеличение обслуживания госдолга — 238 миллиардов рублей. Также на 35 процентов, до 382 миллиардов, стали больше траты на общегосударственные расходы. Это связано с увеличением издержек на межгосударственное сотрудничество и обеспечением выборов.

В целом квартал удалось завершить с балансом бюджета плюс 200 миллиардов рублей, но причиной тому стал мартовский профицит в 741 миллиард. Как полагают эксперты, такая ситуация связана с разовыми поступлениями, и уже во втором квартале, когда их не будет, бюджет вернется к дефициту.

Ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский отметил, что рекордно низкая доля нефтегазовых доходов связана с соглашением ОПЕК+, а когда оно истечет, то объем вернется на традиционные уровни. Реальное его сокращение идет слишком медленно, диверсификация экономики отстает от планов. Если цена на нефть будет падать, то стране придется либо расходовать средства Фонда национального благосостояния, либо повышать налоги.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что российская экономика уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам. В свою очередь Минфин указал, что налоги для россиян остаются крайне низкими, они платят едва ли не меньше всех в мире.