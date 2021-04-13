Российские власти объявили о прохождении сложного этапа в экономике

Сейчас российская экономика уже прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, заключили власти. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«Уверен, что наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла. Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее», — сказал он. По словам Мишустина, именно за счет вакцинации получится ускорить период восстановления.

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Ранее в апреле агентство Bloomberg выяснило, что российское правительство обдумывает несколько вариантов восстановления экономики после пандемии коронавируса. Речь идет об использовании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), смягчении бюджетного правила и увеличении налогов. Агентство указало, что о конкретных мерах будет объявлено 21 апреля — в день обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

Также агентство указывало, что чиновники готовятся к посланию в высокотехнологичном секретном помещении под землей, которое расположено на противоположном от Белого дома берегу Москвы-реки. В Кремле эту информацию опровергли. «Оно готовится в Кремле. В процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров. Никакого секрета здесь нет», — уверял пресс-секретарь президента.

По обновленному прогнозу международной страховой компании Euler Hermes, экономика России вырастет на 2,5 процента в 2021 году и на 3 процента в 2022 году. Еще в декабре эксперты считали, что в этом году ВВП увеличится на 2,2 процента и на 2,5 процента в будущем году.