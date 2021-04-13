Россию предупредили о риске навсегда отстать в технологиях

Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) предупредили, что Россия рискует навсегда отстать от других стран в производстве технологий. Сейчас страна остается малозаметным участником глобального рынка. У нее прочные позиции в ядерных разработках и вооружении, однако для долгосрочного развития этого недостаточно, передает РБК.

По подсчетам аналитиков, доля России в мировом экспорте продукции передового производства в 2002–2018 годах варьировалась в пределах 0,2–0,5 процента, а в мировом импорте — в пределах 0,3–1,6 процента.

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Причем экспорт сосредоточился в основном на постсоветском пространстве. Основными статьями экспорта сейчас остаются ядерные технологии, вооружение и аэрокосмическое производство, но эксперты считают, что эти отрасли растут недостаточно быстро «для устойчивого долгосрочного развития».

К лидерам глобального рынка эксперты отнесли Германию, Нидерланды, Швейцарию, Бельгию, Чехию, Венгрию и Вьетнам. По мнению авторов исследования, сейчас Россия находится на развилке: либо она отстанет навсегда, либо переместится в группу догоняющих стран, которые активно используют производственные технологии для собственных нужд. К последним относятся Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ и Китай.

Ранее в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что страна стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. По его словам, речь идет о скором переходе на новую ракетно-космическую технику, а также о начале лунных исследований: сначала при помощи аппаратов, а затем и с участием экипажей космонавтов.