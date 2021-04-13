У самозанятых россиян возникли проблемы в судах, которые из-за отсутствия практики с их участием принимают решения не в их пользу. На эту проблему указал Общероссийский народный фронт, направивший вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию, пишут «Известия».

Так, в список сомнительных прецедентов вошла интерпретация налоговыми органами обсуждения в интернете аспектов самозанятости как информирование о нелегальных способах ухода от налогов. Часто потерявшие во время пандемии доходы самозанятые не получают послаблений в суде, а справки из приложения «Мой налог» не всегда расцениваются в качестве доказательства размера дохода. Кроме того, статус самозанятого может сыграть против обвиняемых по уголовным делам.

Опрошенные изданием эксперты признают, что из-за новизны юридического статуса самозанятого действительно могут возникать некоторые правовые коллизии. Вероятно, «отшлифовка» законодательства займет еще несколько лет, и это нормально. Представитель Андрея Белоусова в ответ на вопрос издания заявил, что первый вице-премьер поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту рассмотреть обращение ОНФ.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики сообщила, что число самозанятых в России в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 миллиона против 1,5 миллиона человек, которые зарегистрировались в налоговой. Авторы исследования оценивают долю самозанятых в экономически активном населении страны в 11 процентов, в то время как по статистике Росстата их доля составляет порядка 4,9 процента.

В качестве меры борьбы с неформальной занятостью в России был введен налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Как пилотный проект он появился в 2019 году сначала в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Позднее режим распространили на всю страну. Самозанятыми в России стали в основном таксисты, курьеры, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или программисты. Размер налоговой ставки при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.