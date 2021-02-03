Экономика
 
Последние новости
Лавров отправил Евросоюзу видео о насилии против митингующих на Западе
Врач назвала самые вредные для сердца продукты
Стало известно о привезенном Байденом в Белый дом неожиданном предмете
Названа защита Калининграда при «масштабных боевых действиях»
Назван самый популярный иностранный лидер на Украине
Еще одна страна зарегистрировала российскую вакцину
США решили изъять два миллиона баррелей иранской нефти
Самую высокооплачиваемую знаменитость обругали за вечеринку во время пандемии
Егор Крид возмутил поклонников неприличным жестом на съемках «Голос.Дети»
Пашаев рассказал о спрятанной у Ефремова сотне миллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Число самозанятых в России оценили в пять раз выше официального

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Число самозанятых в России в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 миллиона против 1,5 миллиона человек, которые зарегистрировались в налоговой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики «Рынок услуг самозанятых граждан».

Авторы исследования оценивают долю самозанятых в экономически активном населении страны в 11 процентов, в то время как по статистике Росстата их доля составляет порядка 4,9 процента. Такую большую разницу специалисты объяснили непрозрачностью рынка. Для решения проблемы они предлагают два варианта: интеграцию ФНС с цифровыми платформами по поиску частных специалистов и улучшение условий налогового режима.

В целом в России в 2020 году число самозанятых увеличилось в 6,4 раза — до 1,5 миллиона человек. Эксперты связали это с налоговыми льготами от правительства. Главная мера заключалась в возврате уплаченного в 2019 году налога. Кроме того, самозанятым предоставили капитал для уплаты налога по итогам 2020 года.

В качестве меры борьбы с неформальной занятостью в России был введен налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Как пилотный проект он появился в 2019 году сначала в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Позднее режим распространили на всю страну. Самозанятыми в России стали в основном таксисты, курьеры, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или программисты. Размер налоговой ставки при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Самозанятые дали
В России закрылся каждый пятый бизнес
Самозанятые россияне нажились на коронавирусе
В Москве число самозанятых возросло на 260 тысяч
Другие материалы рубрики
Экономика20:0021 декабря 2020

Пошли на прорыв

Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
08:20 1 февраля

В США указали на негативные последствия американских санкций для доллара

07:51 1 февраля

Россиянам дали советы по улучшению кредитной истории

01:34 1 февраля

Названы самые подорожавшие продукты в России

Экономика11:00 8 декабря 2020

За гранью

Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год
15:4631 января

Испания выдала обвиняемого в неуплате налогов на 3 миллиарда рублей россиянина

05:0731 января

Эксперт раскрыл россиянам риски хранения денег дома

02:5031 января

Россиянам назвали лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

Экономика00:02 9 октября 2020

За бугром

Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?
13:0230 января

Предсказавший дефолт 1998 года экономист предупредил о начале большого кризиса

10:2230 января

Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам

06:4730 января

Пользователи Reddit решили наказать инвестфонды и лишили их миллиардов долларов

Россия
Оценена вероятность попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова
На россиянина завели дело за сбор недостаточно гнилого валежника
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Глава Ленобласти извинился за отрицавшего холокост профессора
«Он налил в стакан и достал пистолет»
 
Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Все материалы
Мир
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Выгоду от продажи вакцины Pfizer оценили в миллиарды долларов
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названо лучшее печенье с топленым молоком
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили
Все материалы
Силовые структуры
Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Российской учительнице перерезали горло на улице
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты сроки выхода новой Windows
В США раскрыли российскую ТЭ-2
Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi
Раскрыта «отвратительная» тайна эволюции Дарвина
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала
Блогерша Ида Галич похудела на 25 килограммов и осталась недовольна внешностью
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Малышева объяснила более высокую смертность от коронавируса среди мужчин
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Бузова оценила отношения с Батрутдиновым фразой «Мы реально спали друзьями»
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
Все материалы
Apple наняла инженера из Porsche для работы над своим первым электрокаром
Трехмоторная Tesla Model S и очень быстрые автомобили, которые она «объехала»
Выясняем, какие машины оказались медленнее нового электрического лифтбека Tesla
Mercedes-Benz G-Class разрисовали мексиканскими узорами
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Винтажный Chevrolet Corvette Sting Ray превратят в 1200-сильный электромобиль
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Renault защитила дизайн нового Sandero в России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы