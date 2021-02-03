Число самозанятых в России оценили в пять раз выше официального

Число самозанятых в России в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 миллиона против 1,5 миллиона человек, которые зарегистрировались в налоговой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики «Рынок услуг самозанятых граждан».

Авторы исследования оценивают долю самозанятых в экономически активном населении страны в 11 процентов, в то время как по статистике Росстата их доля составляет порядка 4,9 процента. Такую большую разницу специалисты объяснили непрозрачностью рынка. Для решения проблемы они предлагают два варианта: интеграцию ФНС с цифровыми платформами по поиску частных специалистов и улучшение условий налогового режима.

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В целом в России в 2020 году число самозанятых увеличилось в 6,4 раза — до 1,5 миллиона человек. Эксперты связали это с налоговыми льготами от правительства. Главная мера заключалась в возврате уплаченного в 2019 году налога. Кроме того, самозанятым предоставили капитал для уплаты налога по итогам 2020 года.

В качестве меры борьбы с неформальной занятостью в России был введен налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. Как пилотный проект он появился в 2019 году сначала в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Позднее режим распространили на всю страну. Самозанятыми в России стали в основном таксисты, курьеры, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или программисты. Размер налоговой ставки при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.