В Москве число самозанятых возросло на 260 тысяч

В Москве с начала года возросло число самозанятых на 260 тысяч — всего их теперь 454 тысячи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Всего в Москве зарегистрированы более 454 тысячи плательщиков налога на профессиональный доход, это вдвое больше, чем за весь 2019 год, и почти 35 процентов от общего числа самозанятых в России», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также уточнил, что рекордный прирост числа самозанятых зафиксирован в октябре и ноябре — по 29 тысяч человек в месяц.

Налог на профессиональный доход входит в число направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и был введен на всей территории России с октября текущего года.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.