Омские бизнесмены посоревнуются за премию «Предприниматель города»

В Омске стартовал прием заявок на участие в региональной премии «Предприниматель города», учрежденной в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «Омск здесь».

Уточняется, что участники посоревнуются за сертификаты на разработку брендбука или проведение рекламной кампании. Премию «Предприниматель города» учредили для поощрения бизнес-инициатив и поддержки молодых предпринимателей. Победителей выберут в пяти номинациях.

«В Омской области многие успешные предприниматели активно помогают начинающим бизнесменам, инвестируя своё время и опыт. Этому способствует их искреннее желание развивать наш регион. В наблюдательный и экспертный совет премии включены менторы, которые не только обеспечат честный отбор конкурсантов, но и окажут поддержку победителям, помогут сделать их бизнес успешней», — отметил председатель Омского регионального отделения «Опоры России» Александр Дерябин.

Прием заявок завершится 27 января 2021 года.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.