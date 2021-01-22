Самозанятые россияне нажились на коронавирусе

Самозанятые россияне в 2020 году нажились на пандемии коронавируса и смогли увеличить доходы в 10,6 раза, подсчитали аналитики сервиса «ЮKassa» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По подсчетам авторов, наибольший рост выручки — в 38 раз — зафиксирован у самозанятых, продающих одежду и обувь через интернет. В 20 раз увеличился оборот в сфере онлайн-продаж видео и музыки.

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В 11 раз выросли доходы самозанятых, оказывающих услуги образования в интернете. Продажи сувениров, аксессуаров и товаров для хобби в 2020 году приносили в 7,9 раза больше средств, оказание персональных услуг — в 7,7 раза.

Наибольший средний чек в прошлом году зафиксирован у самозанятых, продающих товары для дома и сада. Он равнялся 3687 рублям, что в 2,9 раза больше аналогичного показателя в 2019 году. Наибольший рост среднего дохода отмечен у предпринимателей, оказывающих услуги по рекламе и продвижению, — в 3,1 раза, до 805 рублей.

В целом в России в 2020 году число самозанятых увеличилось в 6,4 раза — до 1,5 миллиона человек. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связали это с налоговыми льготами от правительства. Главная мера заключалась в возврате уплаченного в 2019 году налога. Кроме того, самозанятым предоставили капитал для уплаты налога по итогам 2020 года.