Режим самозанятых в России предложили изменить

Для роста количества самозанятых в России налоговый режим для них необходимо изменить в определенных моментах, дать гражданам дополнительные стимулы. Об этом говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

По итогам проверки эксперимента в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях аудиторы предложили несколько идей. Среди них — повышение предела суммы доходов для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).

Ввод специального коэффициента-дефлятора позволил бы учитывать инфляцию и сделал бы самозанятость более привлекательной. Также в ведомстве считают, что надо урегулировать статус самозанятых в экономических отношениях с другими субъектами, чтобы они имели равные возможности получать кредиты и другие меры поддержки.

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В целом Счетная палата оценила эксперимент положительно. Так, 38 процентов самозанятых до того, как перешли на НПД, не платили никаких налогов. Всего же в четырех регионах в общей сложности самозанятые — это более 390 тысяч человек (90 процентов из них физлица) на конец 2019 года — заработали 44 миллиарда рублей и заплатили 1,11 миллиарда.

На 1 декабря число легализованных самозанятых приблизилось к 1,5 миллиона. С октября режим действует во всех регионах России. Ставки льготного налогового режима составляют четыре процента для физических лиц и шесть процентов для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На такие условия могут претендовать предприниматели с доходом не более 2,4 миллиона рублей в год, но у основной части плательщиков он не превышает 500 тысяч.

Проблемой аудиторы назвали переход ИП в статус самозанятых. Сумма налогов от них после перерегистрации упала в семь раз, а заявленный доход — в 1,6 раза. Однако говорить о том, что речь идет о сознательном их занижении, в Счетной палате пока не готовы. Риски злоупотреблений налоговым режимом, то есть ситуация, когда предприятие заставляет своих сотрудников пройти перерегистрацию, пока не подтверждаются, число таких случаев незначительно.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров удивился предложению Торгово-промышленной палаты (ТПП) России снизить налоги для самозанятых до 1 процента. По его мнению, и нынешняя ставка выглядит скорее социальным проектом, дальше ее снижать некуда.