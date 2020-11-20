Предложение снизить налоги удивило российских налоговиков

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров удивился предложению Торгово-промышленной палаты (ТПП) России снизить налоги для самозанятых до 1 процента. Об этом он рассказал на Всероссийском налоговом форуме в ТПП, сообщает РБК.

По его словам, самозанятые и так получили самый льготный режим, а когда его создавали, все понимали, что ниже ставка быть уже не может. Егоров отметил, что действующая ставка в 4-6 процентов выглядит скорее «социальным проектом». Она позволяет легализоваться и работать на законных основаниях без дополнительных трудностей.

Также глава ФНС напомнил, что во время регистрации самозанятые получают налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, а на время пандемии коронавируса введен дополнительный вычет в размере 12,13 тысячи рублей. Таким образом, подчеркнул Егоров, налог «в принципе обнуляется».

ТПП объясняла свою инициативу тем, что снижение налога позволит смягчить последствия эпидемии для самозанятых, многие из которых остались без доходов. Также говорилось о возможности регионам в ручном режиме развивать конкретные, наиболее важные для них отрасли микробизнеса.

Однако Егоров заметил, что если налоги в каждом субъекте Федерации будут разные, то их станет сложнее администрировать, что приведет к дополнительным расходам.

В настоящее время самозанятые платят 4 процента налога при услугах, оказываемых физическим лицам, и 6 процентов, когда имеют дело с юридическими лицами. Такая ставка в 3 и 2 раза ниже стандартных 13 процентов на доходы физических лиц. Для помощи самозанятым в период эпидемии им вернули налоги, уплаченные в 2019 году. В настоящее время в России в этом статусе зарегистрированы 1,3 миллиона человек.