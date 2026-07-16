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17:48, 16 июля 2026Авто

Автомошенники вовлекли россиянку в дропперство и оформили на нее машину без ее ведома

Россиянке выставили счет на 1,7 млн руб. за Hyundai, о котором она узнала только на суде
Марина Аверкина

Фото: Roman Vyshnikov / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Приморского края неожиданно получила от Федеральной таможенной службы (ФТС) требование уплатить 1,7 миллиона рублей сборов за ввоз Hyundai Palisade с пробегом. Но этого автомобиля у женщины никогда не было, а о его существовании она впервые узнала только в суде, пишет Telegram-канал Mash.

В аналогичной ситуации оказались еще минимум четыре человека, которые без какого-либо уведомления были оформлены как получатели Hyundai Staria Lounge и Kia Carnival. Все они, скорее всего, не знали, что их персональные данные использовали в схеме с занижением таможенной стоимости.

По версии ФТС, при растаможке фигурантка судебного разбирательства якобы занизила стоимость машины и недоплатила 1,7 миллиона рублей пошлин. Женщина настаивала, что к покупке и ввозу автомобиля непричастна: она не приобретала его на зарубежном аукционе и не заказывала доставку. Судом было установлено, что все сопроводительные документы на машину — поддельные, а подпись от ее имени — сфальсифицированная. Доказывать, что она не дроп, и платить за чужой транспорт с чужими бумагами ей не пришлось.

В настоящее время ФТС разбирается с компанией «Хайтек крафт», которая и ввозила эти машины, а сейчас находится в процессе банкротства.

Ранее россиян предупредили об увеличении сроков ожидания машин из-за рубежа. По словам коммерческого директора группы компаний «Интерлизинг» Антона Гуреева, основная проблема не в очередях на границе. В настоящее время фиксируется перегрузка всех транспортных путей, по которым ввозят машины.

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