Нефть подорожала до максимума за месяц

Мировые цены на нефть выросли до максимальных значений за месяц, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Во вторник, 20 апреля, эталонная Brent подорожала до 67,77 доллара за баррель (по состоянию на 09:30 мск), а стоимость июльских фьючерсов WTI выросла до 64,06 доллара за баррель.

Цены растут на фоне очередного заседания ОПЕК+, которое может состояться 28 апреля. Как стало известно ранее, обсуждается возможность проведения только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации. Три делегата рассказывали агентству Bloomberg, что не ожидают каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти.

В этот день год назад мировой рынок столкнулся с беспрецедентным кризисом. Во время вечерней торговой сессии 20 апреля 2020 года цена майских фьючерсов на нефть WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и дошла до минус 40 долларов за баррель. В мае со вступлением в силу нового соглашения ОПЕК+ и восстановлением спроса со стороны Китая до почти докризисного уровня ситуация на рынке нефти начала меняться в позитивную сторону.

Сейчас аналитики не видят риска повторения прошлогодней ситуации. «Полный локдаун миру уже не грозит, и полноценный выход из-под "пандемийного давления" возможен в течение ближайшего года, а значит, вероятность возврата к описанному выше ценовому перекосу как минимум в перспективе ближайшего года отсутствует», — рассказал РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им г. В. Плеханова Олег Чередниченко.