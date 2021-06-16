Ценам на нефть предсказали взлет до 100 долларов

Крупнейшие мировые сырьевые трейдеры не исключают, что уже к концу этого года нефть взлетит до 100 долларов за баррель. Об этом пишет Financial Times.

Она будет расти из-за замедления инвестиций в новые поставки на фоне пикового спроса после пандемии, предсказывают игроки рынка, среди которых топ-менеджеры и руководители Vitol, Glencore и Trafigura, а также эксперты банка Goldman Sachs. Глава Vitol Рассел Харди назвал отметку в 100 долларов за баррель «вероятной». Однако он отметил, что существует запас предложения размером около пяти миллионов баррелей, поскольку страны ОПЕК+ еще ограничивают поставки.

«Если вы снижаете предложение без одновременного удовлетворения спроса, вы можете получить ценовой скачок», — заявил главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал условие, при котором нефть подорожает до 200 долларов за баррель. Он считает, что это возможно в случае прекращения финансирования новых нефтепроектов. Ранее о нефти по 100 долларов рассуждал министр энергетики России Николай Шульгинов. Рост цен до такого уровня он посчитал маловероятным ближайшие три года.

Стоимость нефти не поднималась выше 100 долларов за баррель с 2014 года. В настоящее время она торгуется на уровне 70 долларов за баррель.