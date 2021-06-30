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Названо неожиданное преимущество России на нефтяном рынке

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Фото: Alex Halada / ZumaPress / Globallookpress.com

Участникам сделки ОПЕК+ можно не сохранять жесткие ограничения на добычу нефти, поскольку глобальная инфляция и политическая напряженность поддерживают цены на сырье. При этом российские компании могут получить неожиданные преимущества на этом рынке, пишет в колонке для Forbes портфельный стратег компании Golden Equator Райнер Михаэль Прайсс.

Brent от TradingView

Западные нефтяные компании подвергаются давлению со стороны акционеров и климатических активистов. Они вынуждены соблюдать жесткие экологические требования, иногда даже ценой потери доходов и доли на рынке, отмечает эксперт. У российского сырьевого бизнеса таких проблем пока меньше. «Уйти от зеленой повестки у российского бизнеса не получится, но более мягкое регулирование в этой сфере даст ему шанс укрепить свои позиции на мировом рынке», — назвал преимущество Росси Прайсс.

С начала года цены на нефть подскочили более чем на 50 процентов, достигнув рекордного уровня за почти трехлетний период. Есть смысл увеличить предложение на рынке, уверен стратег.

Стоимость нефти сорта Brent может вырасти до 100 долларов за баррель уже к 2022 году. Об этом говорится в отчете по нефтяному рынку Bank of America. С подобными прогнозами выступили и крупнейшие нефтяные компании.

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