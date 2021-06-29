Угрозу для рубля увидели со стороны Германии

Рубль в третьем квартале этого года будет укрепляться на фоне роста сырьевых рынков, но угрозу для российской валюты аналитики видят со стороны сентябрьских выборов в Германии. Об этом говорится в обзоре Saxo Bank, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Если в немецкое правительство войдут «зеленые», то рубль, скорее всего, не сможет укрепиться, считают эксперты. Если же Христианско-демократический союз, то можно будет ожидать доведения до конца проекта «Северный поток-2» и хорошей динамики рубля, говорится в прогнозе.

В Saxo Bank также считают, что третий квартал для российской экономики окажется «лучше среднего» на фоне подорожания нефти. К концу сентября стоимость нефти Brent может быть в районе 75 долларов за баррель. Доллар к концу года подешевеет до 68 рублей, а евро будет стоить 85 рублей, отмечают в банке. Высока вероятность того, что ЦБ поднимет ключевую ставку к концу года до 6 процентов, «стараясь добиться дальнейшего подорожания рубля на фоне ожидаемого роста цен на нефть к концу года».

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее назвал главное условие для роста экономики России. Аналитики считают, что ВВП в 2021 году может вырасти на 3,3 процента, если страну не накроет третья волна коронавируса.