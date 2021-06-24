Главная экономика Европы решила влезть в миллиардные долги

Власти Германии одобрили меры по увеличению заимствований на 99,7 миллиарда евро (119 миллиардов евро) в следующем году. Страна решила влезть в долги, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Прогнозируемый чистый долг в этом и следующем году составит более 340 миллиардов евро. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что стране потребуются огромные инвестиции в новые технологии, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Кабинет министров также одобрил меры стоимостью восемь миллиардов евро, направленные на сокращение выбросов парниковых газов. Главная экономика Европы стремится к достижению климатической нейтральности к 2045 году.

Реализация плана по наращиванию государственных заимствований будет означать отказ от политики «черного нуля», практиковавшейся на протяжении большей части последнего десятилетия. Она подразумевает отказ от выпуска нового госдолга и стремление к сохранению профицитного бюджета, в котором расходы финансируются за счет доходов, в том числе налогов.

Ранее немецкие компании заявили о готовности вложить в Россию миллиарды евро. Всего в 2020 году зарубежные инвесторы поучаствовали в 141 проекте на территории России. Больше всего вложила в Россию Германия, половина европейских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор.