Германия захотела вложить в Россию миллиарды евро

Почти половина немецких компаний (47 процентов), работающих в России, захотели инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в исследовании Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

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Общий объем планируемых вложений составит 840 миллионов евро. «С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов евро», — отмечается в исследовании.

Прежде всего немецкий бизнес планирует вложить деньги в проекты на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Далее идут Калужская область, Краснодарский край, Свердловская и Липецкая области. Большинство опрошенных (54 процента) компаний Германии считают, что во втором полугодии экономическая ситуация в России улучшится.

Около 68 процентов думают, что российская экономика во втором полугодии будет демонстрировать позитивную или слегка позитивную динамику. Еще 21 процент ожидают стагнации, 12 уверены, что изменения будут носить негативный или скорее негативный характер. Кроме того, 51 процент немецких компаний в России планируют в ближайшее время увеличить численность своих сотрудников.

По данным немецкого Бундесбанка, чистый объем прямых инвестиций из Германии в Россию за первый квартал 2021 года составил около 1,1 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 11 место среди наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран Европы. В 2020 году зарубежные инвесторы поучаствовали в 141 проекте на территории России. Больше всего вложила в Россию Германия, половина европейских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор.