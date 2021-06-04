Назван самый привлекательный для инвестиций регион России

Москва заняла первое место в национальном рейтинге инвестклимата в российских регионах. В тройку самых инвестиционно привлекательных регионов вошли также Татарстан и Тюменская область. Такие данные назвала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция ведется на сайте мероприятия.

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В рейтинг также попали Тульская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижегородская область, Московская, Новгородская области, Краснодарский край, Самарская, Сахалинская, Ярославская область, Санкт-Петербург, Калужская область, Челябинская область, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская области, Якутия.

В АСИ заявили, что большинство регионов улучшили показатели благодаря сокращению времени прохождения различных процедур для предпринимателей (например, выдача разрешения на стройку). Также, по мнению Чупшевой, большую роль сыграло снижение административного давления на бизнес.

Ранее сообщалось, что Россия заняла 11 место среди наиболее привлекательных для иностранных инвестиций стран Европы. В 2020 году зарубежные инвесторы поучаствовали в 141 проекте на территории России. Больше всего вложила в Россию Германия, половина европейских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор.