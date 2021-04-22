В России сменился богатейший человек страны

В России сменился богатейший бизнесмен страны в рейтинге Forbes. Им стал председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с состоянием в 29,1 миллиарда долларов.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Он обогнал крупнейшего акционера «Норникеля» Владимира Потанина, который в прошлом году лидировал в списке. Его капитал оценивается в 27 миллиардов долларов. На третьем месте оказался бенефициар НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов).

В десятку также попали Вагит Алекперов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Андрей Мельниченко, Павел Дуров и Сулейман Керимов. В рейтинге есть 13 новых имен — это предприниматели, которые никогда не попадали в список. Суммарное состояние новичков составляет 29,6 миллиарда долларов, самый богатый из них — бывший замминистра связи России Денис Свердлов (10,6 миллиарда долларов).

Он стал долларовым миллиардером после размещения на бирже ценных бумаг его компании Arrival. Предприятие занимается производством электрического транспорта. Стоимость компании оценили в 13,6 миллиарда долларов. Издание Financial Times назвало это размещение крупнейшим в истории британских стартапов.

Свердлов основал компанию в 2015 году. Arrival планирует к 2024 году построить 31 завод по производству электрического транспорта.