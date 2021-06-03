На российскую биржу решили позвать детей

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов предложил снизить минимальный возраст для начала торгов на бирже до 12 лет. В ходе интервью в рамках Петербургского международного экономического форума он указал, что учиться работать с ценными бумагами необходимо с детства, передает «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ, мир становится быстрее, а с точки зрения цифровизации подростки значительно опережают предыдущее поколение. К 12 годам дети уже достаточно знакомы с математикой и могли бы попробовать начать инвестировать, чтобы если не заработать, то хотя получить необходимые на будущее знания.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Швецов заметил, что конкретное решение по возрасту пока не принято, дискуссии с правительством продолжаются. Вопрос идет и об ограничениях на инструменты, хотя в ЦБ считают, что они не должны быть серьезными: ведь деньги в конечном счете принадлежат семье, а не государству, поэтому именно семья должна решать, как ими распоряжаться.

Ранее в Обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте Центробанка, указывалось, что в 2021 году торгующие на бирже россияне стали активнее вкладывать в акции иностранных компаний. За первые три месяца объем таких инвестиций вырос на треть, а вот для российских компаний они сократились.

Между тем в Deloitte полагают, что компании из России неохотно выходят на биржу из связанных с процессом рисков. Первичное размещение акций (IPO) предполагает подробный рассказ о себе, к чему готовы не все. Такая ситуация может негативно повлиять на планы властей увеличить долю IPO.