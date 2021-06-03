На российскую биржу решили позвать детей

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов предложил снизить минимальный возраст для начала торгов на бирже до 12 лет. В ходе интервью в рамках Петербургского международного экономического форума он указал, что учиться работать с ценными бумагами необходимо с детства, передает «Интерфакс».
По словам представителя ЦБ, мир становится быстрее, а с точки зрения цифровизации подростки значительно опережают предыдущее поколение. К 12 годам дети уже достаточно знакомы с математикой и могли бы попробовать начать инвестировать, чтобы если не заработать, то хотя получить необходимые на будущее знания.
Швецов заметил, что конкретное решение по возрасту пока не принято, дискуссии с правительством продолжаются. Вопрос идет и об ограничениях на инструменты, хотя в ЦБ считают, что они не должны быть серьезными: ведь деньги в конечном счете принадлежат семье, а не государству, поэтому именно семья должна решать, как ими распоряжаться.
Ранее в Обзоре финансовой стабильности, опубликованном на сайте Центробанка, указывалось, что в 2021 году торгующие на бирже россияне стали активнее вкладывать в акции иностранных компаний. За первые три месяца объем таких инвестиций вырос на треть, а вот для российских компаний они сократились.
Между тем в Deloitte полагают, что компании из России неохотно выходят на биржу из связанных с процессом рисков. Первичное размещение акций (IPO) предполагает подробный рассказ о себе, к чему готовы не все. Такая ситуация может негативно повлиять на планы властей увеличить долю IPO.