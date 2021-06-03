Названа причина нежелания российских компаний выходить на биржу

В Deloitte объяснили причины нежелания российских компаний выходить на IPO, размещая акции на бирже. По словам топ-менеджера Deloitte Екатерины Трофимовой, во многом это связано с тем, что фирмы не хотят много о себе рассказывать и принимать на себя риски, связанные с публичностью. Об этом она рассказала РБК.

«Многие ищут недостижимого компромисса: давайте мы на рынок выйдем, но ничего не расскажем и, если что, вообще быстро уйдем с рынка. Закрытость, опасения, что публичность может поставить их в уязвимое положение, связанные прямые и косвенные расходы — все это среди прочего сдерживает приток IPO», — объяснила она.

Как стало известно ранее, в российском правительстве задумались об увеличении числа IPO.

В числе предложений, которые прорабатывало Минэкономразвития, — освобождение от налогов розничных инвесторов, которые захотят поучаствовать в IPO, и помощь компаниям, которые решат пойти на биржу.