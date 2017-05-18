IPO подогрел интерес к акциям «Югры»

Анонсированный банком «Югра» IPO вызвал всплеск интереса к акциям финучреждения. За минувшие три месяца к участию в капитале банка присоединились 33 новых миноритарных акционера, а общее количество участников составило 132 человека.

По мнению экспертов, в преддверии IPO, банк остается недооцененным, поэтому интерес к акциям «Югры» предсказуем.

Напомним, что возможность первичного размещения акций банка «Югра» обсуждалась летом 2016 года. Однако его проведение было отложено из-за рыночной конъюнктуры. В конце прошлого года источники, близкие к банку, подтвердили намерение «Югры» начать публичную продажу акций в ближайшем будущем. Благодаря этому банк планирует привлечь порядка 1-2 миллиадов рублей.

В банке ростом миноритариев довольны. «Если люди покупают акции банка "Югра" значит, они доверяют надежному партнеру», — поясняет источник в банке.

В «Югре» подчеркнули, что банк не отслеживает куплю-продажу акций, поскольку для проведения таких операций акционерам не требуется согласия финучреждения. Однако отметили, что на сегодняшний день доля миноритариев крайне незначительна, менее 1 процента.

Ряд источников указывает, что рост количества миноритарных акционеров в капитале «Югры» также может быть связан с планами докапитализации финучреждения. На днях президент банка Нефедов заявил, что в течение года «Югра» намерена привлечь дополнительно 5-10 миллиардов рублей.

Позитивным фактором, подогревающим интерес к акциям банка, может стать и новая консервативная стратегия финучреждения, анонсированная в апреле этого года. К 2019 году банк намерен нарастить активы на 30-35 процентов, до 423 миллиардов рублей и повысить их рентабельность. А также диверсифицировать клиентский портфель. В частности, сделать упор на работу с корпоратами, в 2 раза увеличив их долю в общем объеме привлеченных средств — до 23,8 процента.