Российский добытчик золота опять отложил выход на биржу

Российская компания-добытчик золота, «Высочайший» (GV Gold), опять отложила выход на Московскую биржу на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом размещения.

«IPO переносится до появления более благоприятной рыночной конъюнктуры», — сказал собеседник агентства, не приводя иных подробностей.

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О планах выйти на биржу через процедуру IPO (первичного публичного предложения акций) «Высочайший» сообщал в середине марта. В компании объявили, что ценовой диапазон для IPO составит 1650-2050 рублей за акцию.

Таким образом, если размещение прошло бы по верхней границе диапазона, золотодобытчик мог бы быть оценен в 112,7 миллиарда рублей, по нижней — в 90,7 миллиарда. В ходе IPO собирались продать 37 процентов от общего количества акций, а торги на Мосбирже должны были начаться 30 марта.

Это не первая попытка GV Gold провести IPO. Предыдущая была предпринята в 2018 году, но в последний момент ее решено было отложить на несколько лет ради более благоприятного момента.

GV Gold — одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний. По итогам 2020 года она нарастила выручку на 41 процент, до 471 миллиона долларов, чистую прибыль — на 90 процентов, до 137 миллионов.