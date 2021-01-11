Dr. Martens выйдет на биржу

Известный британский производитель обуви Dr. Martens объявил о том, что выйдет на Лондонскую биржу (LSE), пишет Bloomberg. Точная дата и детали процедуры IPO не называется.

Планируется, что на IPO будут реализованы уже выпущенные акции компании, сейчас находящиеся в собственности основного владельца — Permira Holdings — и некоторых миноритарных акционеров.

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В результате размещения на LSE в свободном обращении окажутся 25 процентов всех акций Dr. Martens. Аналитики ожидают, что IPO станет успешным за счет общего роста фондового рынка в начале 2021 года. Так, главный британский индекс FTSE 100 в первую неделю января продемонстрировал лучший рост за всю историю.

Dr. Martens, основанная вскоре после завершения Второй мировой войны немецким врачом Клаусом Мартенсом и британским инженером-механиком Гербертом Функом, демонстрировала рост финансовых показателей в 2020 году. Во втором и третьем кварталах выручка компании увеличилась на 18 процентов (против 48 процентов по итогам полного 2019 года).

Permira Holdings приобрел Dr. Martens в 2014 году за 449 миллионов долларов. В 2020-м компания пыталась продать актив, но возможная сделка сорвалась из-за пандемии коронавируса.