Названы вернувшиеся в моду из нулевых тренды

Редакторы издания Dazed составили список трендов, которые вернулись в моду из нулевых в 2020 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, например, универсальным аксессуаром, который полюбили блогеры и знаменитости, стали платки и банданы различных расцветок. Чаще всего девушки повязывали их на волосы, однако некоторые предпочитали носить платки на шее или украшать ими сумки.

Еще одной тенденцией стал разноцветный лоскутный кардиган. После того, как британский певец Гарри Стайлс вышел на публику в изделии бренда JW Anderson, пользователи сети массово принялись изготавливать такой же кардиган своими руками. Особенно этому поспособствовали юзеры TikTok, которые снимали процесс создания лоскутной накидки на видео, публикуя его с хэштегом #HarryStylesCardigan.

Благодаря главному герою ирландского сериала «Нормальные люди» среди мужчин вновь стали популярны короткие цепочки на шею. Персонаж по имени Коннелл часто появлялся на кадрах в описанном аксессуаре, и фанаты создали в Instagram страницу, посвященную его цепочке. На данный момент на аккаунт подписаны 178 тысяч человек.

Кроме того, летом в моду вернулись культовые сандалии на пробковой подошве марки Birkenstocks, резиновые сабо марки Crocs, легкие платья в пижамном стиле, а также теннисные юбки, которые до этого пользовались большим спросом в 2000-е.

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Помимо этого, из-за повсеместного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса в моду вернулись треники и джогеры. Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, количество поисковых запросов на спортивные штаны бренда Nike увеличилось на 213 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Ранее журнал Vogue назвал самые популярные модные тренды года. Выяснилось, что в Google самым популярным запросом стала фраза casual fashion trends («модные тренды для повседневного стиля»). Чаще всего покупатели интересовались велюровыми спортивными костюмами бренда Juicy Couture в стиле нулевых годов, трикотажными комплектами и платьями, а с началом холодного времени года — ботинками марки Dr. Martens.