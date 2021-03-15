Российский добытчик золота выйдет на биржу

Российская компания-добытчик золота, «Высочайший» (GV Gold), являющаяся одним из лидеров отрасли, выйдет на Московскую биржу через процедуру IPO (первичного публичного предложения акций), говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что часть собственной доли на открытые торги выставят нынешние владельцы GV Gold, включая основателей Сергея Докучаева, Наталию Опалеву и Валериана Тихонова. В совокупности им принадлежит 61 процент акций.

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Таким образом, средства от размещения достанутся акционерам, а не самой компании, что могло бы произойти в случае продажи на бирже дополнительного выпуска бумаг. IPO ожидается во втором квартале нынешнего года.

По предварительной оценке, объем предложения может составить около 500 миллионов долларов, а вся компания будет оценена в 1,5-2 миллиарда.

Это не первая попытка GV Gold провести IPO. Предыдущая была предпринята в 2018 году, но в последний момент ее решено было отложить на несколько лет ради более благоприятного момента.

GV Gold — одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний. По итогам 2020 года она нарастила выручку на 41 процент, до 471 миллиона долларов, чистую прибыль — на 90 процентов, до 137 миллионов.