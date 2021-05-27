Россияне заинтересовались иностранными акциями

Торгующие на бирже россияне заинтересовались акциями иностранных компаний и стали активнее вкладываться в них, следует из Обзора финансовой стабильности, опубликованного на сайте Центробанка.

По данным регулятора, за первые три месяца 2021 года вложения россиян в ценные бумаги компаний-нерезидентов составили 836 миллиардов рублей, что на 220 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно на 8 миллиардов рублей сократился объем акций российских компаний-эмитентов на брокерских счетах частных инвесторов — против прироста на 341 миллиард годом ранее.

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ЦБ находит объяснение возросшей популярности иностранных акций в масштабных мерах поддержки экономики со стороны правительств многих развитых стран. В частности, США и еврозона запустили программы количественного смягчения по выкупу у банков и инвесткомпаний корпоративных и государственных облигаций с целью предоставления дополнительной ликвидности. Кроме того, Евросоюз принял специальный пакет помощи региональной экономике на 750 миллиардов евро.

Предоставленные средства использовались для кредитования экономики, что позволило нарастить спрос и инвестиции в основной капитал. Это в свою очередь повысило ожидания инвесторов относительно роста прибыли компаний и доходности их акций.

В основном акции иностранных компаний приобретались на Санкт-Петербургской бирже, которая до недавнего времени была главной площадкой страны для операций с иностранными ценными бумагами — до того, как прошлой осенью Московская биржа начала торги некоторыми акциями иностранных компаний.