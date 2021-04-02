Названы помехи для крупных сделок в России

Топ-менеджер российского филиала одного из крупнейших мировых инвестбанков Goldman Sachs Дмитрий Седов в интервью РБК назвал главные помехи для проведения в России крупных сделок по слиянию и поглощению (M&A).

По мнению Седова, всего существует три главных причины, из-за которых российский рынок M&A значительно уступает аналогам в развитых странах. Банкир охарактеризовал его как «более мелкий и более волатильный [изменчивый]».

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«Первая: на российском рынке очень мало частного институционального финансового капитала, в России работает очень небольшое количество private equity компаний (вкладывающихся в не торгуемые на биржах фирмы — прим. "Ленты.ру")», — отметил Седов. Это приводит к тому, что в стране совершается меньше любых сделок, меньшее количество компаний меняет владельцев, а также сказывается на востребованности более сложных схем с привлечением профильных фондов и финансовых посредников.

Вторая причина, по словам Седова, заключается в небольшом объеме прямых инвестиций (приобретение доли не менее 10 процентов) из-за рубежа. Рынок сжался в последние годы, а до этого «знавал другие времена», считает Седов.

Третья причина — в популярности IPO (первичного выхода на биржу), который зачастую становится более предпочтительным вариантом привлечения капитала и монетизации первоначальных вложений. Такую ситуацию финансист называет парадоксальной.