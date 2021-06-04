В ЦБ отказались от идеи разрешить детям торговать на бирже

Первый зампред Центробанка России Сергей Швецов отказался от своей идеи разрешить торговать на бирже детям с 12 лет. Он назвал эти слова экспромтом, возникшим из обсуждения в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Его цитирует РИА Новости.

В то же время он отметил, что сам принцип считает верным. Ситуация, когда в 14 лет можно жениться, но нельзя покупать облигации федерального займа (ОФЗ), Швецову кажется нелогичной, хотя он согласен, что 12 лет — это перебор.

Представитель ЦБ напомнил, что банки уже предлагают пластиковые карточки для детей с 7 лет. По ним ребенок может оплачивать покупки самостоятельно, но родители видят все операции. Хотя формально по Гражданскому кодексу ребенок не может сам ходить в магазин, а с 14 до 18 вправе оплачивать мелкие покупки.

2 июня Швецов предложил, чтобы дети с 12 лет могли вкладывать деньги в ценные бумаги с разрешения семьи. При этом он выступил против жестких ограничений на такие инвестиции, поскольку деньги в конечном итоге принадлежат семье и никто не может запрещать ей распоряжаться ими.