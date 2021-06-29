Названо главное условие для роста экономики России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назвал главное условие для роста экономики России. Аналитики считают, что ВВП страны в 2021 году может вырасти на 3,3 процента. Однако это случится, если государство не накроет третья волна коронавируса и не будут введены дополнительные санкции. Выдержки из доклада приводит ТАСС.
«Это частично будет зависеть от ускорения вакцинации, которая идет довольно медленно», — говорится в докладе. Также прогноз учитывает геополитические риски и волатильность на мировом рынке нефти.
Ранее в июне президент Владимир Путин оценил темпы восстановления российской экономики. «Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства.
Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены. Говоря о перспективах, он напомнил, что в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности.
По данным Минэкономразвития, в апреле рост российского ВВП составил 10,7 процента в годовом выражении. По итогам года ведомство прогнозирует рост на 2,9 процента.