Названо главное условие для роста экономики России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назвал главное условие для роста экономики России. Аналитики считают, что ВВП страны в 2021 году может вырасти на 3,3 процента. Однако это случится, если государство не накроет третья волна коронавируса и не будут введены дополнительные санкции. Выдержки из доклада приводит ТАСС.

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«Это частично будет зависеть от ускорения вакцинации, которая идет довольно медленно», — говорится в докладе. Также прогноз учитывает геополитические риски и волатильность на мировом рынке нефти.

Ранее в июне президент Владимир Путин оценил темпы восстановления российской экономики. «Экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — заключил глава государства.

Одновременно он подчеркнул, что пандемия COVID-19 еще не закончилась, а ее последствия до конца не преодолены. Говоря о перспективах, он напомнил, что в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности.

По данным Минэкономразвития, в апреле рост российского ВВП составил 10,7 процента в годовом выражении. По итогам года ведомство прогнозирует рост на 2,9 процента.