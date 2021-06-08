России предсказали аномально высокий рост экономики

Министр экономического развития Максим Решетников в интервью «Известиям» предсказал России аномально высокий рост экономики по итогам мая.

«Вполне естественно, что они [данные ВВП за май 2021 года] будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими», — отметил Решетников.

По его словам, статистические показатели роста ВВП правильнее всего сравнивать с данными 2019 года, на который не оказала влияние пандемия коронавируса. «Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость», — сказал министр.

Также Решетников подчеркнул, что положительную динамику необходимо подкрепить «системными изменениями и новыми инвестиционными проектами». Основной зоной риска для российской экономики он назвал состояние мировой экономики, которая в последнее время подвержена колебаниям.

По данным Минэкономразвития, в апреле рост российского ВВП составил 10,7 процента в годовом выражении. По итогам года ведомство прогнозирует рост на 2,9 процента.