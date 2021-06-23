Крупнейшие нефтяные компании приготовились к резкому росту цен

Главы крупнейших мировых нефтяных компаний нашли сразу несколько причин, по которым нефтяные котировки могут вернуться к уровню 100 долларов за баррель. С подобными прогнозами на Катарском экономическом форуме выступили руководители Royal Dutch Shell, TotalEnergies (бывшая Total) и Exxon Mobil, сообщает Bloomberg.

Гендиректор Exxon Mobil Даррен Вудс считает, что резкий рост цен будет обеспечен недостатком инвестиций в отрасль и усилением дисбаланса между спросом и предложением на фоне восстановления экономики. При этом он признал, что говорит о краткосрочной перспективе, где повышение цен наиболее вероятно, но со временем возможна перебалансировка рынка.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянн подчеркнул, что есть шанс увидеть нефть по 100 долларов за баррель, но призвал приготовиться к тому, что ближайшие годы цены опять упадут. По его словам, нефтяные компании уже привыкли к такой нестабильности.

Цифры в 100 долларов за баррель назвал и председатель совета директоров нефтетрейдера Trafigura Джереми Вир. По его словам, от 15-летнего резерва нефти уже остался десятилетний. Что в совокупности с проблемами с предложением может заставить нефтяные котировки взлететь в следующем году.

Аналогичный прогноз представил Bank of America. Он ожидает, что спрос на нефть в следующем году превысит предложение — 100,18 миллиона баррелей в сутки против 99,79 миллиона.

С начала года нефтяные котировки выросли почти в полтора раза. По состоянию на 23 июня сорт Brent торгуется выше 75 долларов за баррель, а WTI — 73,5 доллара. На стоимость нефти может повлиять решения ОПЕК+, заседание альянса назначено на 1 июля. Россия намерена предложить партнерам увеличить добычу.