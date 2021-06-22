Цены на нефть взлетели

Стоимость нефти марки Brent впервые за два года взлетела выше 75 долларов за баррель. По состоянию на 8:40 по московскому времени она составила 75,08 доллара, на максимуме цена доходила до 75,22 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Котировки сорта WTI также поднимались до 73,31 долларов за баррель, после чего скорректировались до 73,15 доллара.

На этом фоне курс рубля перешел к слабому росту. С начала торгов доллар опустился до 73,09 рубля. Основные российские фондовые индексы ведут себя разнонаправлено. Индекс Мосбиржи растет на 0,28 процента, а РТС падает на 0,26 процента.

В последний раз выше 75 долларов сорт Brent поднимался 25 апреля 2019 года. Всего с начала года нефтяные котировки выросли на 40 процентов. Накануне в отчете по нефтяному рынку аналитики Bank of America назвали шесть причин, по которым в течение года стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель. Движение в этом направлении всерьез рассматривают и крупнейшие трейдеры.

В свою очередь министр энергетики России Николай Шульгинов отмечал, что не представляет себе нефть по 100 долларов в ближайшие три года.