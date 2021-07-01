Россия и Саудовская Аравия «встали у руля» мирового энергетического рынка

Саудовская Аравия и Россия достигли предварительных договоренностей о постепенном увеличении добычи нефти в странах ОПЕК+ в ближайшие месяцы, а развитие ситуации в отрасли позволяет говорить о том, что страны вновь «встали у руля» мирового энергетического рынка, пишет Bloomberg.

Информацию о договоренностях подтвердили источники агентства. Речь может идти о наращивании добычи на два миллиона баррелей в день с августа по декабрь, детали пока обсуждаются.

Реализация соглашения будет обусловлена результатами переговоров Тегерана и Вашингтона, которые рассчитывают договориться о возвращении к ядерной сделке. Достижение этих договоренностей приведет к росту предложения на нефтяном рынке из-за снятия ограничений на иранский экспорт.

Дискуссии ОПЕК+ могут оказать огромное влияние на отрасль и в целом на мировую экономику. В этом году цены на нефть выросли примерно на 50 процентов на фоне восстановления спроса, рухнувшего в начале пандемии. Этот скачок стоимости вместе с подорожанием другого сырья уже заставил центральные банки мира беспокоиться по поводу инфляции, а Саудовской Аравии и России, таким образом, удалось вернуть свои ведущие позиции на рынке после коллапса цен на нефть в 2020-м.

В прошлом году ОПЕК+ договаривалась о сокращении добычи на фоне коронавирусного кризиса, но впоследствии корректировала свои ограничения. На июнь они составляют 6,2 миллиона баррелей в сутки, на июль — 5,76 миллиона. С нынешним предложением об изменениях выступила, по данным Bloomberg, Россия.

Восстановление спроса после пандемии, по мнению экспертов, уже способствует росту цен на нефть, которые могут дойти до уровня в 100 долларов за баррель.

Аналитики согласны с тем, что существующие ограничения ОПЕК+ можно не сохранять, поскольку цены поддерживают глобальная инфляция и политическая напряженность. При этом у российских компаний могут быть преимущества по сравнению с западными, которые вынуждены сокращать собственную добычу под давлением экологических активистов.

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