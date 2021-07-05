Рекордные траты Минфина поставят рубль под угрозу

Министерство финансов планирует с 7 июля по 5 августа направлять на покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила по 13,5 миллиарда рублей ежедневно, говорится в сообщении ведомства.

Такие траты станут рекордными в 2021 году и поставят под угрозу курс рубля, поскольку рост спроса может привести к удорожанию иностранной валюты. Совокупный объем средств достигнет 296 миллиардов рублей по сравнению с 220,9 миллиарда месяцем ранее.

В Минфине считают, что в июле федеральный бюджет дополнительно получит 242 миллиарда рублей благодаря нефтегазовым доходам — за счет превышения сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. В предшествующем месяце отклонение полученных доходов от ожидаемого объема составило 54,1 миллиарда.

К покупкам валюты ведомство вернулось в январе текущего года после десятимесячного перерыва. В этот период Минфин, напротив, продавал ее для поддержания курса рубля. Объем продаж в общей сложности составил тогда 947 миллиардов рублей.

Согласно бюджетному правилу, Минфин покупает валюту в том случае, если российская нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, и продает, если цена ниже этого уровня. Urals привязана к стоимости сорта Brent, который может подорожать и до 100 долларов за баррель. В последние месяцы цена на нефть бьет рекорды на фоне роста спроса после пандемии.