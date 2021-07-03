Спрогнозирован курс доллара к концу лета

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал курс доллара к концу лета в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, американская валюта может стоить в районе 70 рублей или чуть ниже, однако закрепиться на этом уровне не сможет.

Также эксперт отметил, что никаких потрясений до конца текущего года рубль не ждет. «То, что Банк России будет повышать ставку на ближайших заседаниях, — это большой плюс для российской валюты. Также и прогнозы крупнейших инвестбанков мира о том, что нефтяные цены Brent в следующем году повысятся до ста долларов за баррель — огромный плюс», — сказал он.

Верников добавил, что в пользу укрепления рубля в настоящее время работают высокие цены на нефть, а в пользу доллара — летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту.

Ранее в Центробанке России заявили, что американская валюта останется частью международных резервов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина указала, что ЦБ учитывает возникающие геополитические риски.



