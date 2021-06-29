В Китае оценили планы России отказаться от доллара

Желание России отказаться от доллара может стать протестом против американской гегемонии. Такое мнение в газете «Хуаньцю шибао» высказал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь, пишут РИА Новости.

Эксперт считает, что дедолларизация не сильно повлияет на Россию, поскольку США, в отличие от Китая и Европы, не являются основным торговым партнером Москвы. При этом российская валюта, по его утверждению, признана стабильным платежным средством.

Процесс замещения доллара в межнациональных расчетах станет насмешкой Москвы над США Чэнь Ицзюнь

Для Вашингтона же действие российских властей станет неким унижением, поскольку демарш Москвы поставит Вашингтон в «неловкое положение перед союзниками».

Позиция Москвы

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о планах Фонда национального благосостояния (ФНБ) полностью избавиться от американской валюты. Вместо доллара вырастет доля евро и юаня, а также появится золото. Позднее первый вице-премьер России Андрей Белоусов объяснил, что выведение доллара из структуры ФНБ связано с угрозой санкций США и является полностью обоснованным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал дедолларизацию постоянным процессом. Он отметил, что одной из причин этого шага стало беспокойство многих стран по поводу надежности основной резервной валюты.

28 июня в Центробанке России подтвердили, что американская валюта останется частью российских резервов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила при этом, что ЦБ учитывает возникающие геополитические риски.

Позиция США

В Вашингтоне заявили, что не опасаются планов России и Китая отказаться от американского доллара. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, выступая перед конгрессменами, что доллар является резервной валютой мирового уровня, и «другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко».

По словам руководителя американского регулятора, преимущество доллару обеспечивают «работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция».

Чего ждать россиянам?

Отказ от доллара и реформа ФНБ могут привести к резкому спросу на золото. Эксперты отмечают, что за месяц невозможно нарастить столь значительный объем драгметалла, даже учитывая то, что Россия занимает пятое место в мире по объему запасов золота. При этом за последние 15 лет золото и так подорожало почти в шесть раз.

Частным инвесторам посоветовали собрать портфель, который должен содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк указал, что отношение объема рублевых активов к объему долларовых активов должно зависеть от того, в какой валюте держатель портфеля собирается в дальнейшем тратить денежные средства.

Впрочем, некоторые эксперты с сомнением отнеслись к идее полностью отказаться от доллара. Так, глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов напомнил, что один из основных экспортных товаров России — нефть — котируется именно в долларах. Предпосылки для отказа от доллара США как валюты для золотовалютных резервов создадутся лишь в случае, если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру. При этом он счел саму идею дедолларизации актуальной, посчитав, что этот процесс неизбежно даст эффект в пользу снижения зависимостей стран-участниц международной торговли от американской валюты.