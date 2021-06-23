Цена на нефть побила очередной рекорд

Цена на нефть марки Brent на торгах 23 июня достигала 76 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. На момент написания материала стоимость августовского фьючерса составляла 75,68 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Подорожание стало очередным рекордом за последние дни: 22 июня стоимость Brent поднималась выше 73 долларов за баррель впервые с мая 2019 года. Цены на сорт WTI 23 июня также росли, к моменту подготовки новости составляли 73,71 доллара за баррель, а в течение дня достигали 74,21 доллара.

Главы крупнейших мировых нефтяных компаний уже нашли причины, по которым нефтяные котировки могут вернуться к уровню 100 долларов за баррель — это в том числе может быть вызвано дисбалансом между спросом и предложением на фоне восстановления экономики. С прогнозами о подобном подорожании выступили и в Bank of America

При этом министр энергетики России Николай Шульгинов считает, что до такого уровня нефть в ближайшие годы вряд ли подорожает. Он прогнозирует диапазон в пределах 50-70 долларов.