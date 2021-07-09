Онищенко призвал непривитых изолироваться на кухне и «чистить картошку»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян без прививки изолироваться на кухне и «чистить картошку». Об этом пишет mk.ru.

По его словам, тем кто не желает прививаться нужно «пойти на кухню чистить картошку, чтобы ни с кем не общаться».

Также депутат Госдумы считает, России стоит последовать примеру китайского локдауна. «Китайцы не объявляли локдаун, они просто закрыли провинцию, в которой была вспышка, и обследовали всех жителей. В России мы этого сделать не могли». Он подчеркнул, что в случае выявления заболевания, нужно обследовать всех тех, с кем контактировал больной, так как этот способ является классикой эпидемиологии.

Кроме того он заявил, что непривитых сотрудников сферы обслуживания, которые скрывали заболевание и потенциально могли распространять коронавирус, следует наказывать.

Ранее Онищенко раскритиковал идею всеобщей вакцинации россиян от COVID-19, назвав ее несвоевременной. Он считает, что на данный момент нужно прививать тех, кому это необходимо из-за профессии.