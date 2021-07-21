Врач-инфекционист назвал меры предосторожности после вакцинации от COVID-19

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью РИА Новости дал россиянам советы, как обезопасить себя от заболевания COVID-19 в первые дни после вакцинации.

По его словам, самое важное — не заболеть коронавирусом до получения второй дозы вакцины. После первой прививки иммунная система запускает полноценный ответ для последующей выработки защиты — антитела, клетки памяти и так далее. При попадании в организм в этот момент получает «живого вируса», ответ может быть непредсказуемым: у одних может развиться обычный ОРВИ, а у других — перейти в тяжелое мультисистемное поражение.

«Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели — к моменту введения второй дозы вакцины — иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен», — пояснил врач.

Кроме того, по словам Позднякова, в первые два-три дня после вакцинации не рекомендуется подвергать себя чрезмерным нагрузкам. Помимо этого, он посоветовал не ослаблять противоэпидемические меры, чтобы при заражении не быть источником распространения заболевания и не болеть даже в легкой форме.

Инфекционист при этом отметил, что если после вакцинации от коронавируса не выработались антитела, то это еще не значит, что защиты нет. По его словам, если привить один миллион человек вакциной с эффективностью 95 процентов, то примерно у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной.

Он предположил, что причиной такого ответа может быть индивидуальная особенность иммунной системы. В таком случае, скорее всего, окажется, что иммунный ответ организма реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена.

«Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным», — отметил Поздняков

Тем, кто оказался среди пяти процентов тех, у кого антитела не выработались, врач советует поставить другую вакцину — но не раньше, чем через три месяца после окончания «неэффективного» курса — а затем снова проверить наличие антиковидных тел с помощью правильных тестов — тех, которые определяют антитела класса IgG к S-белку коронавируса, либо к RBD S-белка.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что побороть пандемию поможет вакцинация 70 процентов населения каждой страны к середине следующего года. При этом, он отметил, что пандемия нового коронавируса является испытанием, с которым мир не справляется.