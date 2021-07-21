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Глава ВОЗ раскрыл способ остановки пандемии коронавируса

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Фото: Luis Cortes / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус раскрыл способ, который поможет остановить пандемию коронавируса и перезапустить мировую экономику. Он заявил об этом, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета, передает ТАСС.

Гебрейесус заявил, что побороть пандемию поможет вакцинация 70 процентов населения каждой страны к середине следующего года.

«Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10 процентов населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40 процентов населения до конца этого года и 70 процентов — к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику», — отметил он.

По словам Гебрейесуса, пандемия нового коронавируса является испытанием, с которым мир не справляется. «Меня часто спрашивают: когда же закончится пандемия? Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов. Пандемия — это испытание, и мир с ним не справляется», — сказал он, добавив, что по прогнозу к окончанию Олимпийских игр в Токио 8 августа в мире из-за коронавируса «умрут больше 100 тысяч человек».

Ранее Гебрейесус предупредил о возможном появлении более опасного штамма коронавируса, чем дельта-вариант. По его словам, чем шире распространение вируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба.

Также в ходе выступления Гебрейесус выразил надежду, что Олимпийские игры в Токио на фоне пандемии коронавируса пройдут безопасно.

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