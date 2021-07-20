Роспотребнадзор опроверг информацию о большей летальности индийского штамма

Говорить о большей летальности индийского штамма коронавируса неверно. Он просто заражает больше людей, а летальность от него ниже. Информацию о летальности нового штамма опроверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью на телеканале «Россия 24», передает РИА Новости.

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Как отметил специалист, индийский штамм коронавируса является более заразным, кроме того, имеет короткий инкубационный период. По словам Горелова, основной контингент пациентов в настоящее время составляют люди 14-29 лет.

«Но вместе с тем говорить о том, что увеличилось число летальных исходов, не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас кардинально поменялась, потому что разработаны реанимационные мероприятия», — заключил эпидемиолог.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов отверг существование третьей волны COVID-19 в России. По его утверждению, рост заболеваемости в настоящее время является лишь очередным всплеском.