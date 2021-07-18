Биотехнолог заявил об обнаружении «длинного COVID-19»

В Сколтехе заявили об обнаружении трудноизлечимого «длинного COVID-19». Его можно выявить с помощью наблюдений за антителами. Об этом в эфире «Радио России» заявил профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш, его слова передает РБК.

«Длинным COVID-19» называют рост уровня антител с кратковременной защитой без увеличения показателя долгосрочной защиты. Кулиш заявил, что сталкивался со случаями, когда некоторые пациенты жаловались на рост антител спустя 8-9 месяцев после перенесенного заболевания.

«Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется», — объяснил биотехнолог.

В свою очередь, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил, что подобное происходит в том случае, когда иммунная система не убивает вирус до конца, и он также не приводит к летальному исходу для человека. Вирус некоторое время находится в организме человека, пока не активируется и не начнет размножаться.

За минувшие сутки в Москве и Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончались в общей сложности более 200 человек. В столице с 27 июня фиксируется более 100 летальных исходов в сутки, а максимум по этому показателю был зафиксирован 28 июня.