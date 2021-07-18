В Москве и Санкт-Петербурге за сутки умерли более 200 человек с COVID-19

В Москве и Санкт-Петербурге за минувшие сутки в общей сложности умерли более 200 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает РБК со ссылкой на данные оперштаба по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

Так, в столице за день скончались 106 человек с коронавирусом, в Петербурге — 101 человек.

Как отмечает издание, в Москве с 27 июня фиксируется более 100 летальных исходов в сутки. Максимум по этому показателю был зафиксирован 28 июня, когда скончались 124 инфицированных коронавирусом. В Петербурге рекорд по смертности среди пациентов с COVID-19 был установлен 29 июня — тогда за день умерли 119 человек.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 25 018 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.