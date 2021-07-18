Число больных с COVID-19 на ИВЛ в Москве резко снизилось

Число больных с COVID-19 на ИВЛ в Москве снизилось на 20 процентов

В Москве число больных с COVID-19, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) резко снизилось. Об этом в воскресенье, 18 июля сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

Так, за две последние недели количество таких пациентов уменьшилось на 21,5 процента, свидетельствуют данные оперштаба. Если 5 июля на ИВЛ в столичных больницах находились 735 больных, на сегодняшний день к аппаратам подключены всего 577 человек.

Ранее 18 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, она все еще остается тяжелой, однако за месяц число новых заражений и госпитализаций снизилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями.

До этого градоначальник сообщил, что Москва уже преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусом. Он также принял решение отменить в городе с 19 июля систему QR-кодов в кафе и ресторанах.