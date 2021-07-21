Ученые признали экстракт полыни эффективным против COVID-19

Европейские ученые под руководством докторов из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии в результате лабораторных исследований признали экстракт полыни эффективным в борьбе против COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи пришли к выводу, что содержащиеся в этом растении вещества способны подавлять вирус SARS-CoV-2.

Как проходили испытания

Ученые провели эксперимент на человеческих клетках. Они проверили воздействие на них артемизинина, его производных — артесуната и артеметера, — а также экстракта Artemusua annua (полыни однолетней). В качестве модельных вирусов исследователями был использован немецкий штамм коронавирусной инфекции из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена. Отмечается, что одна из клеточных линий представляла определенный тип клеток легких, наиболее уязвимых при COVID-19 — клетки рака легких A549-hACE2.

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Результаты эксперимента

По результатам испытаний выяснилось, что все четыре соединения весьма успешно подавляют коронавирусную инфекцию в клеточных линиях, в том числе в легких. Ученые отметили, что наиболее эффективным оказался артесунат, на втором месте — артеметер, на третьем — экстракт Artemisia annua, на четвертом — артемизинин.

Специалисты подчеркнули, что у соединений, которые содержатся в полыни, очень небольшое терапевтическое окно, то есть они могут помочь только непосредственно после попадания инфекции в организм. Таким образом, была впервые доказана возможность создания препарата для лечения коронавирусной инфекции на основе производных артемизинина.

Лекарство из Израиля

Ранее в июле израильские ученые из клиники Рамбам в Хайфе создали и успешно провели первую стадию испытаний нового лекарства от COVID-19, основанного на стволовых клетках организма. Как рассказал главный исследователь проекта Томер Бронштейн, биохимики в течение суток вводили пациентам по три дозы нового вещества, что позволило полностью нормализовать уровень насыщения кислородом крови и улучшить их самочувствие.

Ученый объяснил, что у стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему и прекращать цитокиновый шторм, при котором иммунитет начинает атаковать свои же органы и ткани, пытаясь побороть инфекцию.

Во время клинических исследований мы увидели, что безопасность нашего лечения не вызывает никаких нареканий. Во-вторых, мы увидели, какой невероятный эффект у нашего лекарства Томер Бронштейн о новом эффективном лекарстве от COVID-19

«Суперантитело»

Еще один успех науки в борьбе против коронавируса продемонстрировали ученые из Центра исследования рака в Сиэтле (США). Они обнаружили антитело, которое способно бороться с различными коронавирусами, включая SARS-CoV2.

Биохимики изучили 12 антител, которые были выделены у людей, перенесших различные формы коронавируса. Авторы исследования составили список из тысяч мутаций в связывающих доменах различных вариантов SARS-CoV-2 и других вирусов, принадлежащих к группе сарбековирусов. Среди них выявили одно — S2H97 — способное прикрепляться к связывающим доменам всех сарбековирусов, нейтрализуя их эффект в живых клетках. Специалисты назвали его «суперантителом» из-за его универсальности.

Это самое крутое антитело, которое мы изучали Тайлер Старр соавтор исследования об открытии «суперантитела»

Мнение российских ученых

Вместе с тем российские исследователи полагают, что обнаруженное «суперантитело» не станет безотказным лекарством от COVID-19. В частности, вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский указал, что это открытие важно с научной точки зрения, но практического применения ему пока нет, поскольку научить организм самостоятельно вырабатывать это антитело невозможно, и не ясно, как доставлять его в клетки человека.

Обнаружить-обнаружили, а вот смогут ли из него сделать лекарственную формулу — это уже другой вопрос Николай Малышев российский ученый о перспективах открытия «суперантитела»

Глава центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков отметил, что в этом открытии нет ничего сенсационного, поскольку специалистам уже известен ряд схожих антител. Аналогичное мнение выразила и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, указавшая, что «моноклональные антитела не являются чем-то невиданным».