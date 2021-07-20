Широко используемое при коронавирусе лекарство оказалось неэффективным

Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что антибиотик азитромицин не более эффективен, чем плацебо, в предотвращении симптомов COVID-19 среди негоспитализированных пациентов. Более того, прием этого препарата может, наоборот, способствовать госпитализации. Тем не менее антибиотики широко используют по всему миру для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По словам ученых, результаты исследования не подтверждают рутинное использование азитромицина для лечения инфекции SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях. Изначально считалось, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование, если начинать лечение на ранней стадии заболевания. Однако оказалось, что это не так.

В исследовании участвовали 263 добровольца, у всех был положительный результат на SARS-CoV-2 в течение семи дней до включения в эксперимент. На момент начала участия никто не был госпитализирован. В процессе случайного отбора 171 испытуемый получил однократную пероральную дозу 1,2 грамма азитромицина, а 92 участника получили идентичную дозу плацебо. К 21 дню исследования пятеро участников, получавших азитромицин, были госпитализированы с тяжелыми симптомами COVID-19, и ни один из участников группы плацебо не был госпитализирован.