Выявлены защищающие от смерти из-за коронавируса лекарства

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили, что пациенты, принимающие статины для снижения уровня плохого холестерина, снижают риск смерти от COVID-19 при госпитализации на 41 процент. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные о более чем 10 тысячах госпитализированных пациентах с COVID-19 в США с января по сентябрь 2020 года. Наиболее полезными статины оказались для пациентов с серьезными медицинскими показаниями для приема препаратов, такими как сердечно-сосудистые заболевания или высокое кровяное давление в анамнезе. По данным исследовательской группы, использование статинов или лекарств от гипертонии было связано с 32-процентным снижением риска смерти от COVID-19 среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией в анамнезе.

Для анализа использовался метод статистического сопоставления данных пациентов, которые принимали статины или антигипертензивные препараты, с аналогичными пациентами, которые этого не делали. При этом учитывались такие факторы, как месяц госпитализации, возраст, раса, этническая принадлежность, пол и список ранее существовавших состояний.

По словам ученых, они не могут с уверенностью сказать, что обнаруженная связь между употреблением статинов и снижением тяжести инфекции COVID-19 объясняется действием самих статинов. Однако результаты исследования служат дополнительным свидетельством того, что эти препараты могут защищать от высокого риска смерти пациента от COVID-19.